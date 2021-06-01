Ю. Федоров: Развитие электротранспорта в России требует новых законодательных решений и четкой государственной позиции

Source: Russia – Council of the Federation

В Комитете СФ по экономической политике обсудили вопросы развития городского наземного электрического транспорта.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел «круглый стол» на тему «Развитие городского наземного электрического транспорта на территориях субъектов РФ». Затронуты также вопросы создания и эксплуатации зарядной инфраструктуры для городского и частного электротранспорта.

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Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие члены Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашник, КалашникСергей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва представители федеральных органов исполнительной власти, регионов, экспертного сообщества и бизнес-структур.

Юрий Федоров напомнил, что Совет Федерации и, в частности, Комитет СФ по экономической политике уделяют особое внимание вопросам экологии, декарбонизации, энергоперехода, экономического и технологического развития экономики регионов и всей страны. «Во многом эти процессы взаимосвязаны и должны рассматриваться в комплексе», — подчеркнул сенатор.

В настоящее время декарбонизация транспортной отрасли, наряду с энергетикой и сельским хозяйством, входит в число приоритетных направлений работы по снижению выбросов парниковых газов

Он отметил, что в настоящее время декарбонизация транспортной отрасли, наряду с энергетикой и сельским хозяйством, входит в число приоритетных направлений работы по снижению выбросов парниковых газов.

Сенатор также напомнил, что в Комитета СФ по экономической политике ранее уже затрагивали вопрос развития городского и частного электротранспорта в рамках «круглого стола» по декарбонизации энергетики.

«В итоговых рекомендациях мы отметили, что Россия с существенным отставанием приступает к формированию экологически чистой и инновационной повестки в транспортной отрасли в части стимулирования и развития электротранспорта».

В частности, по словам Юрия Федорова, на уровнях городов введены определенные стимулы для владельцев электроавтомобилей, в некоторых субъектах РФ предоставляются льготы по транспортному налогу.

«Круглый стол» на тему «Развитие городского наземного электрического транспорта»

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Юрий Федоров

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Ирек Ялалов

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«Круглый стол» на тему «Развитие городского наземного электрического транспорта»

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«Круглый стол» на тему «Развитие городского наземного электрического транспорта»

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«Круглый стол» на тему «Развитие городского наземного электрического транспорта»

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«Круглый стол» на тему «Развитие городского наземного электрического транспорта»

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Юрий Федоров

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«Круглый стол» на тему «Развитие городского наземного электрического транспорта»

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Александр Пронюшкин

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«Еще несколько лет назад электрификация транспортной отрасли была неким трендом, но динамика происходящих изменений не впечатляла. За короткое время динамика перехода от двигателей внутреннего сгорания на электромобильность в мире выросла настолько, что откладывать развитие данного направления в России становится невозможно», — подчеркнул законодатель.

Вместе с тем, сенатор обратил внимание на то, что в нашей стране динамика распространения электромобилей пока не впечатляет, хотя количество электромобилей в России будет увеличиваться.

«Очевидно, что при увеличении количества электромобилей возрастет нагрузка на электросетевую инфраструктуру. Уже сегодня, при планировании развития электросетевой инфраструктуры, строительстве новых зданий и сооружений, автозаправочных станций, парковочных пространств и автомагистралей, необходимо учитывать возможность установки зарядных станций», — считает Юрий Федоров.

«Наличие доступной электрозарядной инфраструктуры является обязательным элементом в переходе на электромобильность. Здесь необходимы скоординированные действия и четкая государственная позиция», — заключил Юрий Федоров.

Участники «круглого стола» обсудили вопросы создания научных разработок и производств необходимой компонентной базы, затронули меры для формирования рынка и поддержки спроса на производимые на территории нашей страны электромобили, создания и модернизации законодательной базы в области установки и эксплуатации зарядных станций. Обсуждена также тематика более широкого внедрения частного и коммерческого электротранспорта в российских регионах.

По итогам «круглого стола» будут выработаны рекомендации, которые, после соответствующей доработки будут направлены в соответствующие министерства и ведомства.

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