Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата01.06.2021 02:30

110 лет со дня рождения Владимира Николаевича Галковского

Сегодня, 1 июня 2021 года, исполнятся 110 лет со дня рождения конструктора, специалиста в области реактивной техники, историка отечественной ракетной техники Владимира Николаевича Галковского.

Владимир Галковский окончил двухгодичные реактивные курсы. Работал конструктором-чертежником на авиазаводе. С 1932 года — в Группе изучения реактивного движения (ГИРД). Участвовал в разработке первых советских ракет, работал над экспериментальными жидкостными ракетными двигателями. С 1933 года — в Реактивном НИИ (РНИИ), г. Москва.

Участвовал в разработке пороховых ракетных снарядов и пусковых установок к ним. Внес вклад в разработку новых боевых машин реактивной артиллерии и их внедрение в серийное производство. В 1953- 1956 гг. участвовал в работе по исследованию возможности создания искусственного спутника Земли. С 1958 года занимался исследованием истории развития отечественной ракетной техники, работал в группе историков советской ракетной техники.

Лауреат Сталинской премии I ст. (1942 г.). Награжден орденом Ленина (1941 г.).

Видный конструктор и историк Владимир Николаевич Галковский скончался 3 июля 2001 г. Похоронен на Акуловском кладбище г. Одинцово Московской области.

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