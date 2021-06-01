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#НПО Лавочкина#Памятная дата#История01.06.2021 13:55

84 года со дня образования НПО Лавочкина

История Научно-производственного объединения имени Семёна Алексеевича Лавочкина ведет свой отсчет с 1937 года. Тогда по решению Совета Труда и Обороны СССР мебельная фабрика в подмосковных Химках была передана в Народный комиссариат оборонной промышленности для организации на ее базе авиационного производства. Приказом № 121 от 1 июня 1937 года вновь созданному авиационному заводу был присвоен номер 301.

С момента своего образования НПО Лавочкина всегда находилось на передовых рубежах научно-технического прогресса. Будучи основанным как авиационный завод, НПО Лавочкина стало ведущим предприятием в области военной авиационной промышленности. Истребители серии «ЛА», созданные под руководством выдающегося конструктора Семена Алексеевича Лавочкина, получили признание за свою надежность, легкость в управлении, высокие скорости и уникальные возможности. После этого начались работы по ракетной тематике, а с 1965 г. предприятие стало головным в отрасли по научному космосу.

В реализации космической программы аппараты, созданные в НПО Лавочкина, позволили завоевать нашей стране ряд важнейших приоритетов. Таких как, первая мягкая посадка на Луну («Луна-9» 1966 г.), первый искусственный спутник Луны («Луна-10» 1966 г.), доставка лунного грунта на Землю автоматическим аппаратом («Луна-16» 1970 г.) работа в течение почти десяти месяцев передвижной лаборатории «Луноход-1» (1970 г.). В историю космонавтики навсегда вписаны: первая мягкая посадка на Марс аппаратом «Марс-3» (1971 г.) и первая мягкая посадка на поверхность Венеры («Венера‑7», 1970 г.), анализ грунта и переданные с поверхности панорамные изображения планеты («Венера-9» 1975 г.), радиолокационное изучение рельефа планеты и создание карты Венеры («Венера-15 — 16» 1983 г.), исследование кометы Галлея при сквозном пролете ее комы на рекордно близком расстоянии от ядра («Вега-1 — 2» 1986 г.).

НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») сегодня — это динамично развивающаяся структура по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов социально-экономического назначения, для изучения дальнего космоса и проведения фундаментальных научных исследований. НПО Лавочкина также занимает лидирующие позиции в сфере изготовления разгонных блоков для ракет-носителей среднего класса для выведения космических аппаратов на различные околоземные орбиты и отлетные от Земли траектории. Накопленный коллективом огромный опыт разработки автоматических космических комплексов является базой для инновационной космической техники, создаваемой в настоящее время предприятием.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с 84-ой годовщиной со дня основания нашего предприятия — Научно-производственного объединения имени Семёна Алексеевича Лавочкина!

Ежегодно 1 июня мы празднуем наш День рождения. За многолетнюю историю у нас появилось немало традиций, но этот праздник неизменно остаётся символом космического долголетия. Сегодня тот день, когда мы можем оглянуться назад и увидеть, какой путь мы проделали и сколько всего нас ждёт впереди. До сих пор НПО Лавочкина — одна из немногих, насчитываемых единицами во всем мире, организаций по созданию уникальных автоматических межпланетных станций и орбитальных обсерваторий. Мы по праву можем гордиться своими достижениями технологической эволюции, научной и инженерной мысли. Но памятные даты предприятия — это не только подведение итогов, но и анализ текущих задач, построение новых планов. Надежная работа гидрометеорологических аппаратов «Электро-Л», яркие результаты орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», успешный старт нового гидрометеорологического аппарата — «Арктика-М», наивысшее качество нашего разгонного блока «Фрегат», самые современные лунные и марсианские миссии вписывают новые страницы в славную историю НПО Лавочкина.

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за тот большой вклад, который вы внесли и постоянно вносите в приоритетные для страны и всего мирового сообщества космические проекты. Пусть новый «возраст» предприятия станет очередной ступенью на пути к победам и достижениям, сохраняя и сберегая лучшие традиции.

Желаю всему коллективу НПО Лавочкина благополучия и здоровья, хорошего настроения, жизненной энергии и сил для реализации самых смелых планов! Пусть подлинный профессионализм, грамотный и творческий подход к делу помогают вам двигаться только вперед!

С праздником!

Генеральный директорНПО Лавочкина В.А. Колмыков

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