Алексей Миллер и Председатель Комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер провели рабочую встречу

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 июня 2021, 18:25

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера.

Стороны отметили успешную работу газопровода «Северный поток» и обменялись мнениями о перспективах развития европейской газовой отрасли.

Справка

Nord Stream AG надежно поставляет природный газ европейским потребителям и полностью обеспечивает выполнение заявок на транспортировку газа с момента запуска газопровода «Северный поток» в эксплуатацию в ноябре 2011 года. В 2020 году по «Северному потоку» европейским потребителям поставлено 59,2 млрд куб. м газа.

Управление информации ПАО «Газпром»

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