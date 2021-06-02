Алексей Миллер и Франсуа Фийон обсудили перспективы развития энергетического рынка Европы

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 июня 2021, 19:15

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и французский политик Франсуа Фийон обсудили направления и перспективы развития европейского энергетического рынка.

Стороны отметили важную роль природного газа в обеспечении надежной и сбалансированной работы энергетики Европы. Было также подчеркнуто, что расширение использования газа — наиболее рациональный, экономически эффективный и быстрый способ достижения европейских климатических целей.

Отдельное внимание на встрече было уделено культурным и спортивным проектам «Газпрома».

Управление информации ПАО «Газпром»

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