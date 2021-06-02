Встреча с представителями партии «Единая Россия»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Рад вас всех приветствовать, всех представителей – не всех, а тех, кто собрался здесь: надеюсь, нас все все-таки увидят с помощью средств массовой информации – представителей крупнейшей политической партии страны.

Прежде всего, хочу поблагодарить всех членов и сторонников партии «Единая Россия» за напряжённую, большую работу в сложных условиях борьбы с эпидемией. Понятно, что вопросов много. Уверен, что у людей и претензий много к ведущей политической силе. Но в целом работа была проделана очень большая.

Хочу вас поблагодарить за вклад в продвижение важнейших решений по оказанию экстренной помощи людям, особенно семьям с детьми и тем, кто оказался без работы в этот сложный период, за практическое участие в реализации всего комплекса мер, направленных на поддержку наших регионов, российской экономики, её ключевых отраслей, малого и среднего бизнеса.

Ваши представители на всех уровнях исполнительной власти, в федеральном и региональных парламентах, в муниципалитетах сработали удовлетворительно, так скажем, и подчас работали как одна команда, правда. Знаю, что когда пришла общая беда, в первое, самое сложное время эпидемии многие члены и сторонники партии присоединились к российской акции «Мы вместе», сами в качестве волонтёров вышли на наиболее трудные участки. Помимо своей основной работы помогали врачам, ухаживали за больными, подменяли санитарный персонал, развозили продукты, лекарства пожилым и одиноким людям, участвовали в создании центров помощи.

Отмечу, что именно партия была инициатором многих антикризисных механизмов. Это действительно так: члены партии, особенно в парламенте, формулировали многие вещи, которые потом легли в основу наших действий, в том числе по дополнительной поддержке людей, коллективов предприятий на региональном уровне.

Целый ряд системных предложений «Единой России» прозвучал и в Послании Федеральному Собранию. Я советовался с лидерами партии, мы говорили о том, что и как нужно сформулировать для того, чтобы продвинуть наиболее важные наши направления работы. Важно, что вы уже приступили к практическому воплощению того, что было сказано в Послании, это все реализуется уже и в нормах законов.

В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны, ставит здесь на первый план интересы людей, делает всё для того, чтобы укрепить доверие своих избирателей.

Знаю, что на днях завершилось уже ставшее традиционным для «Единой России» так называемое предварительное голосование. Оно играет важную роль в определении лучших кандидатов на предстоящих выборах разных уровней, и уже опираясь на мнение людей формируются и списки кандидатов. В целом список будет утверждаться на съезде.

Что хотел бы отметить в этой связи. В ходе предварительного голосования прошло много мероприятий, встреч, живых, содержательных обсуждений. Люди делились с вами тем, чем живут, что наболело, насущными проблемами, с которыми сталкиваются каждый день, порой своей личной болью и переживаниями. Звучали обращения, пожелания, конкретные предложения, наказы. И за их реализацию вся партия будет нести ответственность, здесь ничего нельзя забыть или упустить. Это основа для всей нашей дальнейшей работы, в том числе для подготовки программы партии.

Повторю еще раз: предварительное голосование – это востребованный механизм обратной связи с людьми, реально работающий на практике. И, кстати говоря, только «Единая Россия» пока единственная из всех партий проводит столь широкую и открытую процедуру, в том числе подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей структуры. Не уходит от прямого, честного разговора с людьми, готова советоваться с людьми, поддерживать их инициативы, воспринимать критику.

Добавлю, что предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но, главное, для постоянного развития партии, привлечения в её ряды как можно больше сторонников, единомышленников, молодых людей, толковых, целеустремлённых и неравнодушных.

Напомню, что 4 марта на встрече с участниками акции «Мы вместе» говорили об огромном потенциале волонтёрского, добровольческого корпуса, общественных организаций. Уверен, что немало их представителей участвовали в предварительном голосовании «Единой России».

Знаю, что обновление очень серьезное – свыше 52 процентов людей, которые прошли в ходе предварительного голосования, – это не члены партии, но это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан.

Прошу сегодня остановиться на этой теме отдельно, рассказать, как в целом проходило голосование, много ли среди победителей тех, кто впервые попробовал свои силы в предварительном голосовании. Я уже отметил, но мне бы хотелось услышать, как те люди, которые в первый раз участвовали в этом мероприятии, как они себя ощущали и что в этой связи они хотели бы предложить людям и стране. Говорю это без всякого преувеличения, без всякого лишнего пафоса.

Если уже говорить о дальнейших планах, задачах, о нашей совместной работе по реализации общественно-политической повестки развития: знаю, что очень много молодых людей участвовали в предварительном голосовании, и из всех отобранных кандидатов – это более одной трети. Это тоже очень хороший показатель, это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, и готовы не только поучаствовать в предварительном голосовании, но и принять участие в решении задач, которые стоят перед страной. Это чрезвычайно важно.

Хочу вас всех, кто не только принял участие, но особенно тех, кто победил, поздравить с тем, что вы прошли этот этап в своей жизни. А это, безусловно, этап, это совершенно очевидно этап в жизни, потому что прямой контакт с людьми – это очень серьезная школа. Надеюсь, что и те, кто поучаствовал, но не прошел этот отбор на этот раз, вкуса к такой политической деятельности не только не утратят, а, наоборот, приобретут его, утвердятся в мысли о том, что они на правильном пути, и будут работать над этим дальше.

Передаю с удовольствием слово Дмитрию Анатольевичу Медведеву.

Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич.

Продолжение следует.

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