В Совете Федерации проходит 506-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

На 506-м заседании Совет Федерации рассмотрит вопрос о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу. Решение о начале проведения внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора было принято в связи с тем, что в ноябре 2020 года США вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств-участников, нанесло серьёзный ущерб соблюдению Договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности.

Сенаторы планируют принять Заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой США в отношении Республики Куба, а также обратиться к парламентам мира в защиту свободы использования родных языков и обучения на них.

В повестке заседания — ряд социально значимых законов, направленных на защиту прав потребителей коммерческих кредитов и усиление ответственности за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, а также на защиту неквалифицированных инвесторов и пенсионных накоплений граждан. Документы были разработаны заместителем Председателя СФ Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и сенаторами РФ. Еще один закон, инициированный заместителем председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяной Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области предполагает изменения в Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации» в части возмещения расходов лицу, сопровождающему члена Общественной палаты РФ, имеющего инвалидность.

Будут рассмотрены поправки в Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» в части недопущения ограничения прав граждан на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы. Соавтором документа является председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края . Согласно документу, жители полуострова, имеющие украинское гражданство, в случае подачи ими заявления о желании отказаться от него, признаются не имеющими гражданства этой страны.

Сенаторы обсудят изменения в законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в части ограничения пассивного избирательного права лиц, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций.

В ходе «правительственного часа» перед парламентариями выступит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Она расскажет о приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

На обсуждение вынесен закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части интеграции механизма сельскохозяйственного страхования в систему защиты сельскохозяйственного производства при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. Документ внесен председателем Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сенаторами РФ Сергеем Митиным МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области и Беланом Хамчиевым. ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия

Кроме того, будут рассмотрены предложенные Законодательным Собранием Санкт-Петербурга изменения в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия на водных объектах и поправки Государственного Совета Республики Коми в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях в целях совершенствования охраны водных биологических ресурсов.

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