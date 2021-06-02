Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#ВКД02.06.2021 16:13

Космонавты завершили работу в космосе

Выходной люк Малого исследовательского модуля «Поиск» закрыт, космонавты отряда Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров завершили 48-й плановый выход в открытый космос (ВКД-48). В свой дебют они успешно выполнили все работы по монтажу оборудования на внешней поверхности российского сегмента Международной космической станции. Люк стыковочного отсека «Поиск» был закрыт в 16:12 по московскому времени 2 июня 2021 года. Продолжительность внекорабельной деятельности составила 7 часов 19 минут.

Второй раз за историю эксплуатации Международной космической станции российский выход в космос осуществлялся из стыковочного отсека модуля «Поиск». Его запустили в 2009 году, но до 18 ноября 2020 года космонавты для выходов использовали модуль «Пирс», который в настоящее время готовится к расстыковке с МКС. Это 55-й российский выход с борта МКС, первый в 2021 году и первый в карьерах обоих космонавтов Роскосмоса.

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Как ранее отметил Олег Новицкий, особенностью выхода в открытый космос является сочетание ресурсных работ, космических экспериментов и подготовки Международной космической станции к приему нового модуля «Наука», запуск которого запланирован на лето этого года.

За 7 часов Олег Новицкий и Петр Дубров в штатном режиме заменили сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования функционально-грузового блока «Заря» и выбросили в космос старую панель. По предварительной оценке специалистов Центра управления полетами, гермоконтейнер ушел от Международной космической станции в правильном направлении. В течение ближайших 2-3 дней он полностью сгорит в плотных слоях атмосферы. Операция по замене регулятора в системе терморегулирования за всю историю МКС выполнялась уже три раза в связи с окончанием его ресурса.

Кроме того, российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции подготовили к отстыковке модуль «Пирс», прибывшего в 2001 году. Они убрали все внешние связи между «Пирсом» и Международной космической станцией: для этого они отвели от модуля грузовую модернизированную стрелу М1, перестыковали кабели антенн системы сближения «Курс» и сняли фал-переход между российскими модулями «Пирс» и «Звезда». По окончании данной операции российские специалисты подтвердили, что тест системы «Курс» после переподключения разъёмов прошёл успешно. Олег Новицкий и Петр Дубров также установили новое оборудование российских научных экспериментов «Тест» и «Выносливость» по исследованию влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы.

Сегодняшняя внекорабельная деятельность была выполнена в скафандрах «Орлан-МКС» (модернизированный, компьютеризированный, синтетический), один из них с красными лампасами (Олег Новицкий), другой — с синими (Петр Дубров). Предыдущий выход состоялся 18 ноября 2020 года. С Земли из Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») контролировали выход в космос специалисты Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в Роскосмос).

В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу, Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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