Source: Russia Federal Space

#Роскосмос02.06.2021 10:30

Космос стал ближе

Вчера, 1 июня 2021 года, в Москве при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» состоялась первая научпоп-конференция «Космос. Открытый разговор».

«Мир меняется, меняется медленно и неотвратимо. В XXI веке стало недостаточно запускать ракеты, выводить на орбиту космические аппараты, обеспечивать работу на орбитальной станции. Чрезвычайно важно говорить об этом. Делиться планами, объяснять сложные и спорные моменты. Я рад видеть, что Роскосмос движется в этом направлении, рассказывает о том, что происходит в отрасли, пытается заинтересовать космосом молодежь, разъясняет свою позицию», — открыл мероприятие руководитель Пресс-службы Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

Космос несёт колоссальные исследовательские возможности. Так, Владимир Сурдин, астроном, кандидат физ.-мат. наук, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, рассказал о важности и перспективах исследования околоземного пространства и Луны.

«Мы очень мало знаем о Луне, более того, мы до сих пор с полной достоверностью не знаем, есть ли жизнь на Луне. Поверхность Луны ещё никогда не исследовалась глубже 2-х метров! А в глубине могли бы развиваться бактериальные сообщества, ведь лунная почва по характеристикам похожа на почву нашей Якутии. Огромные перспективы для астробиологии», — отметил Владимир Сурдин.

Многие считают, что космос доступен не для всех. Многие годы среди космонавтов мужчины численно преобладали над женщинами. Однако времена меняются, женщины все активнее развиваются в космической сфере и чаще участвуют в космических исследованиях, летают в космос, что подтверждает Анастасия Степанова, финалистка отбора участников колонизационной экспедиции на Марс в рамках проекта Mars One и участница исследовательской миссии Mars 160°.

«В 2020 году впервые прошли более 20-ти экспериментальных космических исследований для изучения физиологических систем организма у женщин репродуктивного возраста. В результате данных исследований было отмечено, что у женщин быстрее проходит период адаптации к невесомости, у мужчин на 2-3 сутки после начала испытаний возникали физические неудобства, например, начинала болеть спина, у женщин такого отмечено не было, — говорит Анастасия Степанова. — По итогам исследований было подтверждено, что некорректно делить кандидатов в космонавты по гендерному признаку, так как женщина может справиться со всеми теми же функциями, что и мужчины также хорошо. Наоборот, было определено, что симбиоз мужских и женских навыков только укрепляет эффективность команды».

В юбилейный год первого полёта человека в космос актер Ярослав Жалнин, исполнивший роль Юрия Алексеевича Гагарина в фильме «Гагарин. Первый в космосе», рассуждал о том, что позволяет людям достигать героических подвигов, чем несомненно был полёт Гагарина. И подтвердил, что для каждого мечтателя нет ничего невозможного: «Гагарин мечтал о небе и шёл к своей мечте. Важно помнить, что герои — это такие же люди, но в один момент они поставили себе цель и мечту достигнуть чего-то большего. Отсутствие страха достигать высот помогает нашей стране двигаться вперёд».

Александр Калери, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации, руководитель летно-космического центра РКК «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») поделился, почему знания астронавигации необходимы космонавтам даже при наличии совершенного автоматизированного оборудования.

«Однажды на станции вышел из строя высокоточный прибор измерения угловых скоростей, и мы работали по дублирующему, но менее точному и вручную, — рассказывает Александр Калери. — Для такой работы использовался теодолит, который нужно было навести на определённые звезды, после чего ввести полученные координаты в систему управления движения. Однажды, из-за большого увеличения теодолита и сокращения поля зрения, мой командир, Александр Викторенко, ошибочно навел прибор на другую звезду — должна была быть Антарес (альфа Скорпиона). Эта звезда — жёлтая, а смотрели мы на голубую. Она оказалась соседней, и именно благодаря знанию цвета мы смогли корректно продолжить выполнять поставленные перед нами задачи».

О том, что знания школьных дисциплин и смекалка выручают не только в космосе, но и на Земле, рассказал также Александр Милкус, обозреватель ИД «Комсомольская правда», член Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос»: «Чем космонавты такие особенные? Космонавты — это люди, которые по-другому ведут себя в критических ситуациях. Профессия космонавта — это профессия, которая учит работать головой в сложных условиях».

Сегодня в российской космонавтике происходит смена поколений и возвращение лидерских позиций России. Уже сегодня молодые ученые разрабатывают уникальные решения и технологии. Так, в центре М.В.Келдыша (входит в Роскосмос) молодые специалисты работают над метановым двигателем, создан специальный самозатягивающийся металлический состав для космических и надувных модулей, который не боится повреждений от метеоритов. Новый двигатель, созданный новым поколением конструкторов в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко и Конструкторском бюро химавтоматики (входят в Роскосмос), отработал рекордное время в 3000 секунд и будет использован в новых российских ракетах. Молодые ученые Ракетно-космического центра «Прогресс» разрабатывают новую ракету-носитель «Союз-5». И это лишь некоторые примеры успехов нового поколения российских ученых.

«Сейчас самое время для молодых специалистов приходить в космическую сферу, потому что есть возможность себя реализовать в совершенно новых проектах. К 2023 году планируется к завершению Национальный космический центр, который предоставит 20 000 мест для молодых инженеров и конструкторов и все необходимое для эффективной работы», — подытожил мероприятие Александр Милкус.

Конференция объединила на одной площадке экспертов космической отрасли, ученых, популяризаторов науки, журналистов и других участников, изучающих и работающих в космической сфере. Спикеры обсудили такие темы как работа на орбите Земли, люди и космос, освоение дальнего космоса.

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