На Ванейвисском и Лаявожском месторождениях полностью завершена ЗD-сейсморазведка

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 июня 2021, 18:15

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

Особое внимание было уделено ходу реализации проекта по разработке Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе (НАО).

Отмечено, что с учетом проведенных в осенне-зимний период 2020/2021 года работ сейсморазведка методом 3D на этих месторождениях завершена в полном объеме. В настоящее время ведется обработка и интерпретация полученных данных. Результаты станут основой для проектирования разработки и обустройства месторождений.

Реализацию проекта обеспечит совместная проектная компания — общество с ограниченной ответственностью «Лаявожнефтегаз» (ООО «ЛВНГ»).

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Между ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» действует Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014–2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома».

Ванейвисское и Лаявожское месторождения расположены в Ненецком автономном округе восточнее г. Нарьян-Мара. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов двух месторождений — 27,4 млн тонн, природного газа — 225,3 млрд куб. м. Лицензия на пользование участком недр, включающим эти месторождения, принадлежит ПАО «Газпром».

В 2020 году «Газпром» и ЛУКОЙЛ подписали Основное соглашение об условиях реализации проекта освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений.

ООО «ЛВНГ» — совместное предприятие ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Управление информации ПАО «Газпром»

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