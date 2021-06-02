Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Максим Харламов02.06.2021 10:39

На должность начальника ЦПК назначен Максим Харламов

Во вторник, 1 июня 2021 года, Максим Михайлович Харламов приступил к работе в должности начальника Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина». Вся трудовая биография нового руководителя связана с легендарным Центром.

В 1989 году М.М. Харламов, выпускник Тамбовского высшего военного Ордена Ленина Краснознаменного авиационного инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского, был направлен для дальнейшего прохождения службы в Центр подготовки космонавтов. Свою трудовую деятельность в космической отрасли он начал в качестве помощника ведущего инженера Центра. Тщательное погружение в специфику работы Учреждения, самосовершенствование, личные и профессиональные качества Максима Михайловича способствовали уверенному карьерному росту молодого специалиста.

На всех должностях от заместителя начальника отдела до Первого заместителя начальника Центра по организации деятельности и инновационному развитию зарекомендовал себя как грамотный эффективный руководитель. В рамках своих полномочий он занимался планированием и организацией подготовки космонавтов, российских и международных экипажей станции «Мир» и Международной космической станции, развитием тренажной базы Центра, выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Максим Михайлович Харламов непрерывно совершенствует свой образовательный и научный уровень. В 2006 году он окончил Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли, в 2008 году — Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина, в 2011 году — Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. В 2018 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Является автором более 50 научных публикаций.

За высокие заслуги был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000 г.), Орденом Почета (2009 г.). Имеет ведомственные награды Роскосмоса, ФМБА, СВР.

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