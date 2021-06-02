На «правительственном часе» в рамках заседания СФ выступила руководитель Роспотребнадзора А. Попова

Source: Russia – Council of the Federation

Анна Попова рассказала о приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова выступила на «правительственном часе» в рамках заседания Совета Федерации. В своем докладе она рассказала о приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

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Анна Попова отметила, что система государственного управления, устойчивая вертикально интегрированная санитарно-эпидемиологическая служба, реализуемый в стране комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий позволили в прошлом году предупредить взрывной рост заболеваемости COVID-19.

«Знаковым событием для снижения угроз национальной безопасности было принятие в конце 2020 года федерального закона о биологической безопасности», — сказала она.

Помимо эпидемий, среди глобальных угроз будущего одной из наиболее серьезных является загрязнение окружающей среды, продолжила Анна Попова.

Она сообщила, что разработан проект «Санитарный щит», в который включены четыре направления, обеспечивающие эффективное предупреждение, ранее выявление, оперативное реагирование на возникающие вызовы и эффективный контроль за всеми объектами и факторами окружающей среды. «Реализация подходов «Санитарного щита» позволит выстроить глубокую эшелонированную систему ответных мер на современные угрозы и вызовы».

Анна Попова отметила, что особое внимание во время эпидемии Роспотребнадзор уделял защите прав потребителей, в том числе при дистанционной, трансграничной торговле и оказании онлайн-услуг.

Глава ведомства рассказала о введении маркировки для снижения оборота фальсифицированной продукции, защиты потребителя от некачественных товаров. Это, в частности, касается меховой, табачной продукции, упакованной воды.

Она напомнила, что с 1 января этого года вступили в силу санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, в которых, в частности, определены особенности организации питания детей. В этой связи Роспотребнадзор проводит проверки в отношении образовательных организаций и поставщиков пищевых продуктов для них.

Анна Попова отметила важность организации общественного, в том числе родительского контроля качества питания в образовательных учреждениях. Она также призвала сенаторов активнее подключиться к этой работе в субъектах Федерации.

По окончании выступления Анна Попова ответила на вопросы сенаторов, которые, в частности, касались проведения лабораториями тестов на антитела к COVID-19, санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, подготовки изменений в закон об органической продукции. Парламентарии также подняли темы функционирования зон санитарной охраны вокруг источников потребления воды, организации родительского контроля за качеством школьного питания, создания Стратегии санитарно-эпидемиологической безопасности страны, соблюдения принципа добровольности вакцинации от коронавируса, использования пальмового масла при изготовлении продуктов питания и др.

В ходе выступлений сенаторов затрагивались вопросы поддержания качества молочной продукции, применения фосфатов в производстве моющих средств, запрета генно-модифицированных продуктов питания на территории РФ, проведения вакцинации иностранных студентов в России.

Комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитету СФ по социальной политике дано протокольное поручение проанализировать проблему применения фосфатов и дать соответствующие рекомендации. Кроме того, профильному Комитету СФ дано поручение изучить вопрос, касающийся вакцинации иностранных студентов.

Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова отметила эффективное исполнение бюджета Роспотребнадзора по итогам 2020 г., составившее 98 проц. сводной бюджетной росписи. При этом она добавила, что у ведомства остаются объекты незавершенного строительства, но наблюдается динамика к их сокращению.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области сообщил, что совместно с Комитетом СФ по социальной политике подготовлен проект постановления Совета Федерации «О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан». Документ был принят верхней палатой парламента за основу.

Подводя итоги «правительственного часа», Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила, что санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан – один из важнейших государственных приоритетов. «И главная роль здесь – у Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Особенно мы в этом убедились в период пандемии».

Глава СФ высказала слова благодарности всем сотрудникам Роспотребнадзора за проведенную в данный период работу, которая сохранила многие жизни и здоровье людей. «Это было серьезнейшее испытание, которое вы достойно выдержали».

Валентина Матвиенко также подчеркнула, что здоровье детей, здоровье нации – это вопрос доверия к государству. «Приходя в любой магазин, покупая продукты питания, люди должны быть уверены, что это качественно, проверено и не вредно для здоровья». В этой связи, сказала Председатель СФ, в дальнейшем нужно выстроить системную работу по усилению контроля за качеством продовольствия.

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