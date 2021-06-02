Одобрен закон о недопущении ограничения прав жителей Крыма и Севастополя на замещение государственных и муниципальных должностей

Source: Russia – Council of the Federation

Речь идет о лицах, получивших гражданство России, до принятия в Российскую Федерацию Республики Крым.

Совет Федерации одобрил изменения в статью 4 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

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Авторы документа – председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и депутат Государственной Думы Павел Крашенинников.

Андрей Клишас пояснил, что закон направлен на обеспечение прав лиц, которые постоянно проживают на территории Крыма и Севастополя, но по независящим от них причинам не могут оформить выход из гражданства Украины, на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы.

«Речь идет о лицах, которые приобрели гражданство России либо обратились за его приобретением до дня принятия Республики Крым в состав Российской Федерации, с учетом подачи заявления в отделения Миграционной службы Украины о нежелании состоять в гражданстве Украины, однако получили отказы в выходе из украинского гражданства. Такие лица фактически имеют ограничение в праве приема на государственную гражданскую службу по причине наличия второго гражданства, от которого в настоящее время они не имеют возможности отказаться по независящим от них причинам», — сказал Андрей Клишас.

Законом закрепляется, что такие лица, наряду с теми, кто приобрел российское гражданство в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, признаются российскими гражданами, не имеющими украинского гражданства, в случае подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Также их несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные (удочеренные), признаются гражданами России, не имеющими гражданства Украины, в случае подачи ими после достижения 18 лет заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.

«Последнее положение закона было добавлено на стадии второго чтения с учетом положений ст. 20 ГК РФ, согласно которой место жительства детей определяется местом жительства их родителей», — пояснил сенатор.

Андрей Клишас отметил, что заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, согласно закону, подается в органы МВД РФ. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие наличие гражданства Украины. Лица, которые приобрели гражданство России до дня вхождения Крыма в состав РФ (либо подали заявление на его приобретение), также предоставляют документы, подтверждающие факт их постоянного проживания на территории Крыма, Севастополя на день принятия Крыма в состав РФ. В законе специально оговаривается, что к гражданам России, которые в соответствии с ним признаны не имеющими гражданства Украины, и которые не имеют гражданства другого иностранного государства, не применяются законодательные ограничения, касающиеся наличия гражданства иностранного государства.

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года одновременно с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым в развитие конституционных поправок были уточнены положения законодательства, касающиеся ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи с наличием иностранного гражданства.

Таким образом, не допускается ограничение прав граждан на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и закрепляются необходимые гарантии права на труд жителей Крыма и Севастополя.

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