Одобрен закон о свободном использовании изобретения для производства лекарственного средства в целях экспорта

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации внес изменение в часть четвертую Гражданского кодекса РФ.

Совет Федерации одобрил изменение в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации о свободном использовании изобретения для производства лекарственного средства в целях экспорта.

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Как сообщила первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области предусматривается возможность использования изобретения без согласия патентообладателя для производства в Российской Федерации лекарственных препаратов в целях их экспорта. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 года позволяет членам Всемирной торговой организации выдавать принудительные лицензии на производство лекарственных средств для последующего их экспорта члену ВТО, обратившемуся в случае чрезвычайной ситуации к другому члену ВТО за помощью в обеспечении лекарственными средствами.

Использование изобретения без согласия патентообладателя будет возможным на основании решения, принимаемого Правительством РФ в случаях и на условиях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, с уведомлением патентообладателя об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации, при этом в решении о таком использовании обязательно указываются сведения об объеме производства лекарственного средства, определяемом потребностями иностранного государства, а упаковка такого лекарственного средства будет иметь специальное обозначение.

Устанавливается, что порядок уведомления патентообладателя об использовании изобретения без его согласия, порядок принятия решения о таком использовании, методика определения компенсации и порядок ее выплаты патентообладателю будут утверждаться Правительством РФ в соответствии с международным договором Российской Федерации.

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