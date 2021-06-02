Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#ВКД02.06.2021 08:54

Олег Новицкий и Пётр Дубров начали выход в космос

Бортинженер длительной экспедиции МКС-65, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и бортинженер МКС-65, космонавт Роскосмоса Пётр Дубров начали 48-й плановый выход в открытый космос по российской программе (ВКД-48). Открытие выходного люка стыковочного отсека «Поиск» состоялось в 08:53 по московскому времени.

Для обоих космонавтов это первый опыт работы за пределами МКС. Им предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности российского сегмента Международной космической станции. Российский выход в космос выполняется в скафандрах «Орлан-МКС» № 4 и 5. У Олега Новицкого – командирская экипировка с красными лампасами (скафандр «Орлан-МКС» № 5), а у Петра Дуброва – с синими лампасами вдоль скафандра («Орлан-МКС» № 4).

Космонавтам предстоит работать вне орбитальной станции около 7 часов. За это время они должны подготовить стыковочный отсек перед прибытием модуля «Наука» и заменить сменную панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока. С Земли из Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») контролируют выход в космос специалисты Главной оперативной группы управления, отвечающие за внекорабельную деятельность экипажа (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

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