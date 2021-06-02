Павел Сниккарс: «Снижение стоимости строительства ветряных и солнечных станций будет продолжаться»

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 2 июня. – Минэнерго России рассчитывает, что в рамках второй программы поддержки «зелёной» энергетики будут введены порядка 6-6,7 ГВт новой ВИЭ-генерации, рассказал Павел Сниккарс в телеинтервью для МИЦ «Известия» в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Мы ожидаем, что тенденция снижения стоимости строительства ветряных и солнечных станций будет продолжаться, и мы ожидаем, что получим порядка 6-6,7 ГВт ввода мощностей на возобновляемых источниках к концу завершения этой программы. Надеемся, что паритет цен выйдет на планку, когда ВИЭ без поддержки государства будут конкурировать с традиционными источниками генерации», – сказал Павел Сникккарс.

Правительство РФ скорректировало основные направления госполитики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии. Изменения потребовались в связи с ранее принятым решением о продлении программы поддержки ВИЭ до 2035 года.

В новой программе, как и в действующей, проекты ВИЭ-электростанций, получающие поддержку, будут отбираться на конкурсе. При этом предусмотрен переход к отборам по критерию показателя эффективности, а также есть требования по локализации и экспорту оборудования.

«Уже есть небольшие первые поставки нашего оборудования за рубеж, будем надеяться, что они только будут расти. На это и была направлена наша поддержка. Данная программа поддержки для того, чтобы, во-первых, получили сами эту технологию (доступность технологий – это важный момент), вырабатывали «зелёные» киловаттчасы на территории Российской Федерации, и поставляли это оборудование в прочие страны. Это будет оценкой того, что, то оборудование, которое с методами поддержки мы произвели, оно востребовано, оно действительно высокотехнологичное и его признает мир», – сказал Павел Сникккарс.

При этом заместитель Министра отметил, что роль традиционной генерации высока.

«Ни Россия, ни мир не смогут обойтись еще ближайшие 20-25 лет без традиционной генерации на газе. Я считаю, что очень перспективны атомные технологии, производство энергии на атомных станциях и больших гидростанциях», – пояснил он.

Кроме того, Павел Сниккарс рассказал о проекте по внедрению низкоуглеродных сертификатов и работе закона о микрогенерации.

31.05.2021

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

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