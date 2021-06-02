Павел Сорокин: «Будет возможность провести газ на участке и установить газовое оборудование по минимальной стоимости»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 июня. – Госдума и Совет Федерации приняли поправки к закону «О газоснабжении в Российской Федерации», которые позволят проводить газ до границ участков граждан без привлечения их средств.

Подключение газа будет осуществляться без ограничений по метражу жилых помещений на участках граждан, а также вне зависимости от удалённости от газопровода, подчеркнул Павел Сорокин в ходе рассмотрения закона на заседании Совета Федерации.

«Метраж в законе не прописан – он не будет влиять на проведение газа. Президент подчеркнул, что все должны получить газ в газифицированных населённых пунктах. Удалённость от газопровода также влиять не будет. Что касается дополнительных условий, то это действительно не должен быть бизнес, это должно быть зарегистрированное жильё. Это главный критерий подключения», – сказал замглавы Минэнерго России.

Кроме того, новые поправки в закон предусматривают введение институтов единого оператора газификации в целом по стране и регионального оператора газификации, с которым потребитель сможет заключить единый договор на проведение газа. У гражданина будет возможность заключить соглашение с газораспределительной организацией не только на подводку газа к границе участка, но и на проведение его на территории участка до газопринимающего оборудования, а также на установку этого оборудования. При этом будет определена минимальная стоимость таких работ, рассказал замминистра.

«Будут сформированы стандартизированные ставки. Это нерегулируемая сфера, но мы будем определять минимальную стоимость работ, чтобы человек мог выбрать подходящий ему вариант. Сейчас, в Координационном центре при Правительстве создаётся система мониторинга, в том числе строительных работ, наличия строительных бригад, чтобы не возникало проблем», – пояснил Павел Сорокин.

Поправками в закон также закрепляется право поставщика газа заключать долгосрочные договоры поставки по принципу «бери или плати».

В настоящий момент Минэнерго России продолжает работу с регионами по разработке топливно-энергетических балансов, которые определят основные источники энергии в регионах. По словам Павла Сорокина, все необходимые для проведения газа нормативные подзаконные акты будут приняты в ускоренном режиме до ноября 2021 года.

MIL OSI