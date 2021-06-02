Приняты поправки, направленные на защиту законных интересов должников при совершении действий по возврату просроченной задолженности

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам О. Цепкин.

На 506-м заседании сенаторы одобрили внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам защиты прав и законных интересов физических лиц при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

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Документ представил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

Документ разработан в целях реализации перечня поручений Президента РФ по вопросам контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. В соответствии с законом, на кредитные организации будет распространяться действие нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административную ответственность за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство РФ о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Для должностных и юридических лиц увеличиваются в 2–2,5 раза установленные в настоящее время размеры административных штрафов. Также передаются полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности от судей должностным лицам Федеральной службы судебных приставов.

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