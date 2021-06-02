Расширен перечень инструментов для инвестирования средств пенсионных накоплений

Source: Russia – Council of the Federation

Состав разрешенных активов — объектов инвестирования средств пенсионных накоплений дополняется клиринговыми сертификатами участия.

Одобрены изменения в статью 26 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и статьи 18 и 241 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах». Речь идет о расширении перечня инструментов для инвестирования средств пенсионных накоплений.

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Докладчиком по вопросу выступил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев. УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Законодательная инициатива принадлежит заместителю Председателя СФ Николаю Журавлеву, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области а также депутатам Государственной Думы.

По словам Мухарбия Ульбашева, изменения направлены на расширение перечня возможных инструментов для инвестирования негосударственными пенсионными фондами средств пенсионных накоплений.

Устанавливается возможность размещения средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной пенсии, в депозиты в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Кроме того, дополняется перечень активов, в которые возможно инвестировать средства пенсионных накоплений, таким финансовым инструментом как клиринговый сертификат участия.

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