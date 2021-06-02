Расширяется перечень ограничений пассивного избирательного права

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в законы об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ и о выборах депутатов Государственной Думы.

Совет Федерации одобрил изменения в статью 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и статью 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

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Сенатор указал, что законом вносятся изменения, расширяющие перечень ограничений пассивного избирательного права. Закрепляется, что не имеют права быть избранными руководители, работники, иные лица, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, в отношении которой вступило в законную силу решение суда о ликвидации или о запрете деятельности такой организации. Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся руководителями такой организации, в срок, начинающийся за три года до вступления указанного решения суда в законную силу, на лиц, являвшихся работниками организации и иных причастных лиц, – за один год до решения суда.

«На стадии второго чтения законопроект был дополнен поправками, внесенными мной и коллегой Павлом Крашенинниковым, согласно которым причастность лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должна быть установлена вступившим в законную силу решением суда», — указал Андрей Клишас. Кроме того, поправками на стадии второго чтения также были установлены критерии такой причастности. Таким образом, риски необоснованного распространения ограничения на лиц, в действиях которых отсутствуют признаки противоправности, были исключены.

Действие ограничения также было предложено распространить на выборы всех уровней. «Это было сделано для того, чтобы цель закона, а именно — недопущение во власть лиц, причастных к экстремизму, терроризму, была достигнута в полной мере и гарантирована при голосовании, как за федеральных, так и региональных, и муниципальных выборных должностных лиц», — указал Андрей Клишас.

Поправки в Закон об основных гарантиях избирательных прав граждан были внесены в развитие новой редакции пункта «т» статьи 71 Конституции, согласно которому в ведении РФ находится установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей.

Андрей Клишас также обратил внимание на ряд моментов, которые вызывали дискуссию в информационном пространстве.

Так, относительно статьи 32 Конституции РФ сенатор заметил, что введение дополнительных, помимо непосредственно перечисленных в Конституции, ограничений избирательных прав федеральным законом принципиально возможно, на что неоднократно указывал в своей практике Конституционный Суд. Ограничения, которые прямо не предусмотрены Конституцией, уже имеют место в действующем законодательстве (например, связанные с судимостью).

Кроме того, относительно вопроса об обратной силе закона Андрей Клишас отметил: «Обратная сила закона предполагает собой распространение его действия на отношения, которые возникли до его вступления в силу. Предметом регулирования данного закона является ограничение возможности реализации пассивного избирательного права в отношении выборов, которые только будут назначены после его вступления в законную силу».

Как объяснил парламентарий, указанные же в законе сроки обусловлены длящимся характером противоправных деяний, образующих составы по экстремизму или терроризму.

«Такие деяния могли начаться задолго до вступления в силу решения суда о ликвидации соответствующей организации. Данная особенность нормы не равнозначна действию закона по принципу обратной силы», — добавил сенатор.

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