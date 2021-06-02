Реализация пятилетней программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области идет по графику

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 июня 2021, 21:20

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Стороны обсудили ход реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Отмечено, что компания и регион строго соблюдают план-график синхронизации работ на текущий год.

В частности, «Газпром» продолжает развитие системы газоснабжения городского округа «Южно-Сахалинск». В настоящее время ведется строительство газопровода-отвода с газораспределительной станцией (ГРС) «Южная» и от нее — газопровода-закольцовки к действующему межпоселковому газопроводу от ГРС «Дальнее» до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Новые объекты позволят перераспределить нагрузку между двумя ГРС и повысить надежность газоснабжения ТЭЦ-1. Кроме того, будут созданы условия для дальнейшей газификации населенных пунктов на севере и юге городского округа «Южно-Сахалинск».

Одновременно идет строительство двух газопроводов-отводов, ГРС «Долинск» и «Корсаков», четырех межпоселковых газопроводов в Долинском и Корсаковском районах. До конца года здесь будут начаты строительно-монтажные работы еще по пяти газопроводам.

Продолжается проектирование газопроводов-отводов, ГРС «Леонидово» и «Макаров» в Поронайском и Макаровском районах, разработка проектной сметной документации для строительства четырех межпоселковых газопроводов от этих ГРС уже завершена. В текущем году запланировано проектирование еще 18 межпоселковых газопроводов и трех ГРС в Александровск-Сахалинском, Корсаковском, Смирныховском, Тымовском, Холмском районах.

Кроме того, «Газпром» совместно с Правительством Сахалинской области проводит сбор данных о перспективных объемах потребления сжиженного природного газа (СПГ) в регионе. Они станут основой для формирования дорожной карты по строительству СПГ-инфраструктуры для автономной газификации потребителей Сахалина и Курильских островов.

Отдельное внимание было уделено перспективам развития рынка газомоторного топлива в Сахалинской области. В настоящее время в г. Южно-Сахалинске действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) «Газпрома» и блок компримирования природного газа. Завершается проектирование еще одной АГНКС — в п. Тымовское, ведется подбор земельных участков для строительства новых объектов газозаправочной инфраструктуры в г. Поронайске и г. Южно-Сахалинске.

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Между «Газпромом» и Правительством Сахалинской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации. В сентябре 2020 года стороны также подписали Меморандум о взаимодействии по вопросу строительства «Газпромом» малотоннажного завода по производству СПГ в регионе.

Программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2021–2025 годы предусматривает строительство около 600 км газопроводов и восьми газораспределительных станций. Это создаст условия для продолжения газификации Южно-Сахалинска и подачи газа потребителям еще 64 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях. Для автономной газификации 11 населенных пунктов в Корсаковском, Курильском, Макаровском, Углегорском, Северо-Курильском и Южно-Курильском городских округах запланировано сооружение станций приема, хранения и регазификации СПГ.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 22,8 млрд руб. — это в 5,9 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Управление информации ПАО «Газпром»

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