Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ТВОЙ КОСМОС#Дмитрий Рогозин#Максим Овчинников02.06.2021 22:30

Роскосмос с партнерами откроет точки по продаже брендированной продукции

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Illan Communications презентовали в Москве брендированную продукцию. Для ее продажи планируется открытие новых точек, сообщил первый замгендиректора Госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

«Сегодня будем продавать часть коллекции. Средства, вырученные с продажи, пойдут на благотворительные цели, а так можно будет приобрести либо через наши интернет-каналы, либо через магазины, которые будут открываться, в том числе в павильоне, в наших точках традиционных, аэропортах, планетарии, ВДНХ. Мы планируем открывать достаточно большое количество точек с нашими партнерами», — сказал Овчинников.

По словам первого заместителя генерального директора Роскосмоса, на создание коллекции ушло шесть месяцев. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что представленная продукция — своего рода энциклопедия.

«Есть в этой одежде очень важные знаки. Например, если вы наводите телефон на QR-код, то выводится информация о миссии космической, например, „Буран“ или „Восток-1“. Некоторые виды одежды — это инженерная одежда с элементами, которые показывают конструкцию корабля», — отметил он.

В рамках презентации на подиум выходили космонавты с семьями. На их одежде, пояснил Рогозин, отображались часы, минуты и секунды, проведенные на орбите.

Презентация продукции

В понедельник в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ прошла презентация кобрендинговых проектов «Твой космос». В рамках мероприятия были представлены коллекции одежды и аксессуаров, посвященные космонавтике. Всего было представлено 80 моделей, среди которых отдельная коллекция, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

В мероприятии приняли участие Дмитрий Рогозин, Максим Овчинников, космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Сергей Рязанский, гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. Также презентацию посетили актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые должны в октябре отправиться на МКС для съемки фильма.

Проект реализован совместно с брендами Zasport, Alena Akhmadullina, Radi mira i lubvi, Krakatau, Bullfinch, Bosco, Twins Piano Duo, «Береги Камчатку», «Ракета», The Cave, Codered, Krygina Cosmetics, ЯRussia.

Источник: ТАСС31 мая 2021 года, 22:45

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