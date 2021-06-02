Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ПМЭФ#ПМЭФ-202102.06.2021 12:28

Роскосмос – участник ПМЭФ-2021

Со 2 по 5 июня 2021 года Госкорпорация «Роскосмос» примет участие в работе XXIV Петербургского международного экономического форума, который пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» «Северной» столицы России.

В рамках деловой программы форума делегация Госкорпорации во главе с Дмитрием Рогозиным проведет ряд встреч, протокольных и тематических мероприятий. В планах — подписание документов и соглашений о сотрудничестве, насыщенная переговорная деятельность, участие в интервью с представителями СМИ. На полях форума Роскосмос проведет сессию «Инновации как драйвер международного сотрудничества в космической сфере». На ней речь пойдет о том, как установить прочную международную кооперацию в сфере инновационных космических технологий, как стимулировать развитие инноваций в наукоемких областях для эволюции национальной экономики и др.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие двадцать два года форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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