Сенаторы одобрили денонсацию Договора по открытому небу

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил председатель Комитета СФ по международным делам Г. Карасин.

На 506-м заседании Совета Федерации сенаторы одобрили Федеральный закон «О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу».

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По словам сенатора, Договор по открытому небу, подписанный в марте 1992 года в Хельсинки, был действенным механизмом укрепления доверия и безопасности на протяжении почти тридцати лет. «Договор впервые открыл территории государств-участников для наблюдения с воздуха, что способствовало выстраиванию безопасности на основе доверия и военно-политической предсказуемости. Россия полностью следовала обязательствам по Договору, рассчитывая, что и другие государства-участники будут добросовестно его выполнять».

По условиям Договора его государства-участники обязались предоставлять друг другу возможность осуществлять на уведомительной основе наблюдательные полёты над своими территориями на невооружённых самолётах, оборудованных согласованной аппаратурой наблюдения. Количество таких полётов для наблюдаемого и наблюдающего государств подлежит квотированию в соответствии с положениями Договора.

Решение о начале проведения внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора было принято в связи с тем, что в ноябре 2020 года США вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств-участников, нанесло серьёзный ущерб соблюдению Договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности.

«Россия выдвинула конкретные предложения по поддержанию жизнеспособности Договора. Учитывая, что наши партнеры оказались не готовы на встречные шаги, а также исходя из необходимости обеспечения интересов национальной безопасности, Россия приняла решение о выходе из Договора», — отметил Григорий Карасин.

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