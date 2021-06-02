Сенаторы подготовят обращение в связи с подготовкой дискриминационного закона о коренных народах на Украине

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарии обсудили актуальные социально-экономические и политические вопросы.

На 506-м заседании Совета Федерации сенаторы выступили по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

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Председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края проинформировал о том, что президентом Украины Владимиром Зеленским внесен в Верховную Раду так называемый закон о коренных народах, по которому коренным народам будут предоставлены широкие права в сферах образования, культуры, экономики, языка. При этом коренными народами будут признаны только представители тех этнических сообществ, которые не имеют собственного государства за пределами Украины. «Остальные народы будут этого лишены. Это русские, венгры, болгары, белорусы, армяне, молдаване, греки, евреи и многие другие. Таким образом на Украине планируется и уже осуществляется культурно-этнический геноцид», — сказал парламентарий. Сенаторы дали поручение Комитету СФ по международным делам, Временной Комиссии подготовить обращение ко всем международным организациям, к странам, представители народов которых проживают на Украине.

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области доложил об итогах мероприятий по наведению порядка на рынке упакованной питьевой воды, проводимых Советом Федерации совместно с министерствами и ведомствами. «По результатам деятельности Рабочей группы, парламентских слушаний, постановлений Совета Федерации, Генеральной прокуратурой совместно с контролирующими органами проводятся массовые надзорные мероприятия на рынке упакованной питьевой воды. Проверяются все этапы ее производства и реализации, включая состояние скважин, охранно-санитарные зоны, санитарно-эпидемиологические требования. По выявленным нарушениям уже вынесены предписания, возбуждены дела, виновные привлечены к ответственности. Мы продолжим мониторинг за ходом введения маркировки», — сказал сенатор.

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