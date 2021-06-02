Сенаторы ужесточили ответственность за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующие поправки представил заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству М. Кавджарадзе.

На 506-м заседании Совета Федерации был одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», подразумевающий усиление административной ответственности в сфере предоставления потребительских займов.

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В соответствии с документом, за осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление, увеличивается размер минимального административного штрафа. В отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридических лиц вводится альтернативное штрафу наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до пятнадцати суток. Также ужесточается наказание за повторное совершение указанных правонарушений.

Сенаторы также одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в части введения ответственности за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.

Данные законы были разработаны и внесены заместителем Председателя СФ Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и депутатами Государственной Думы.

На заседании СФ документы представил заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе. КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области

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