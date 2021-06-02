Совершенствуются отношения в сфере газификации для ускорения ее проведения на территории России

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации».

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» в части закрепления за организациями – собственниками систем газоснабжения обязанности по осуществлению мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности газотранспортных систем.

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Документ представил первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Он отметил, что при рассмотрении закона в Государственной Думе ко второму чтению учтены поправки, подготовленные Председателем СФ Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Андреем Турчаком и председателем Комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга «Поправки направлены на решение задачи, поставленной Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию, а именно: за подведение газа непосредственно к границам земельных участков люди платить не должны».

Совершенствуются отношения в сфере газификации для ускорения ее проведения на территории Российской Федерации, отметил парламентарий.

В этих целях вносятся изменения, согласно которым развитие газификации территорий РФ осуществляется единым оператором, региональным оператором совместно с органами государственной власти субъекта РФ, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с принятыми в установленном порядке межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, схемами расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом на основании топливно-энергетического баланса. Единый оператор, региональный оператор обеспечивают реализацию программ и схем, а также технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

Повышение уровня газификации будет касаться организаций, расположенных не только на территориях субъектов Российской Федерации, но и на федеральных территориях.

Определяется возможность финансирования единым оператором мероприятий по технологическому присоединению в случае недостаточности финансовых средств для покрытия расходов регионального оператора газификации в отношении отдельных категорий потребителей.

Предусматривается государственное регулирование платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода. Также предусмотрена обязанность организаций — собственников систем газоснабжения при наличии отказов в удовлетворении заявок на выдачу технических условий на подключение объектов капитального строительства к газораспределительной сети осуществлять мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности газотранспортных систем.

Федеральный закон дополняет полномочия Правительства РФ в области газоснабжения, которое, в том числе утверждает порядок взаимодействия единого оператора, регионального оператора, органов государственной власти регионов, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций. Правительство РФ утверждает правила технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, порядок подачи разными категориями заявителей заявок на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и их рассмотрения, определяет юридическое лицо, являющееся единым оператором, и перечень федеральных территорий и регионов, в которых он действует. Также Правительство РФ устанавливает отдельные категории заявителей, в отношении которых мероприятия по технологическому присоединению могут быть профинансированы единым оператором в случае, если финансовых средств недостаточно для покрытия расходов регионального оператора газификации на технологическое присоединение к газораспределительным сетям.

Дополняются полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по утверждению порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, установлению платы за технологическое присоединение в определенных Федеральным законом случаях.

Федеральный закон предусматривает полномочия высшего должностного лица субъекта РФ, руководителя исполнительно-распорядительного органа федеральной территории по утверждению топливно-энергетического баланса, определению регионального оператора в случае, предусмотренном Федеральным законом, принятию решения об установлении, изменении и о прекращении существования охранной зоны газопровода газораспределительной сети. Полномочия по принятию указанного решения могут передаваться органам местного самоуправления законами субъектов РФ.

Правительству РФ поручено обеспечить в срок до 1 ноября 2021 года принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию закона.

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