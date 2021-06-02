Совет Федерации принял Обращение к международным парламентским организациям в связи со случаями нарушения права на пользование родным языком

Source: Russia – Council of the Federation

«Мы с тревогой отмечаем, что в Латвии, Эстонии и на Украине приняты и действуют законы, ограничивающие право на пользование родным языком», — говорится в документе.

Сенаторы рассмотрели вопрос об Обращении Совета Федерации к международным парламентским организациям, парламентам и общественности иностранных государств в связи с участившимися случаями нарушения права на пользование родным языком.

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Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан представила сенаторам проект обращения палаты.

«В канун Дня русского языка, который празднуется ежегодно в Российской Федерации 6 июня и приурочен ко дню рождения А.С. Пушкина, мы еще раз отмечаем значение русского языка для развития международных отношений и межкультурного диалога. Считаем необходимым обратиться с призывом уважать и поощрять право любого лица на пользование родным языком, в том числе обучаться на нем», — говорится в документе.

Как отмечается в Обращении, русский язык является бесценным инструментом для межнационального общения в нашем многонациональном и многоконфессиональном государстве. Он признан одним из официальных и рабочих языков многих международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций.

В Российской Федерации право любого лица на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества гарантировано Конституцией. Родной язык является стержнем национальной идентичности и самосознания. Ограничение права на пользование им, в том числе общение и обучение на нем, является одной из форм культурного геноцида, провоцирует межнациональные конфликты, а в ряде случаев создает угрозу международной безопасности, говорится в Обращении.

«Мы с тревогой отмечаем, что в Латвии, Эстонии и на Украине приняты и действуют законы, ограничивающие право на пользование родным языком. К сожалению, эти факты не вызывают должной реакции в европейских и международных структурах, в том числе в неправительственных правозащитных организациях. События на Украине показывают, что украинская государственность утверждается за счет попрания законных прав других народов, в первую очередь русских, являющихся коренным народом этой страны», — подчеркивается в Обращении.

Отрицание права на пользование родным языком часто сопровождается переписыванием истории, героизацией нацизма, нацистов и их пособников, говорится в документе.

«В своем Обращении мы отмечаем необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества по нормализации международных отношений. Непременным условием этого является неукоснительное соблюдение государствами права любого лица на пользование родным языком. Мы призываем международные парламентские организации, парламенты и общественность иностранных государств выступать в защиту права на пользование родным языком и решительно осуждать любые попытки его нарушения», — подчеркивается в документе.

Сенаторы поддержали проект обращения, приняв соответствующее Постановление Совета Федерации.

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