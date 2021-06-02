Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в закон о Центральном банке РФ и в закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в статью 763 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Докладчиком по этому вопросу стал заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев. УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Федеральный закон направлен на создание нового для российской правовой системы института соглашения с Банком России как основания освобождения от административной ответственности по составам правонарушений, связанным с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком.

С этой целью документом вносятся в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты» изменения, согласно которым в случае возбуждения дела об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена статьями 15.21 (неправомерное использование инсайдерской информации) и 15.30 (манипулирование рынком) Кодекса РФ об административных правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, до момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении по его ходатайству может заключить с Банком России соглашение, которое будет являться основанием для освобождения данного лица от административной ответственности.

Федеральным законом определяются условия, порядок заключения и исполнения такого соглашения, а также полномочия Банка России.

Кроме этого, документом вносится в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» изменение, согласно которому решение о заключении соглашения с Банком России, предусмотренного Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и об условиях указанного соглашения, предусмотренных законодательством РФ и нормативными актами Банка России, решение об отказе в его заключении, а также решение о признании соглашения с Банком России исполненным либо неисполненным принимает Комитет финансового надзора Банка России.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 г.

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