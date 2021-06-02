Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Конференция#Максим Овчинников#Александр Блошенко#Константин Шадрин#Владимир Матвейчук02.06.2021 18:30

Состоялась конференция руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций отрасли

В городе Евпатория (Республика Крым) Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Корпоративной Академией Роскосмоса организовали и провели VII итоговую отраслевую конференцию руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций российской ракетно-космической отрасли. 130 делегатов от Госкорпорации, предприятий и организаций отрасли собрались, чтобы определить стратегию управления персоналом Роскосмоса на ближайшие 10 лет.

Впервые в ракетно-космической отрасли стратегия управления персоналом пишется с такой детальной проработкой не только на всех уровнях Госкорпорации, но и с широким охватом всех предприятий.

От Госкорпорации «Роскосмос» принимали участие Максим Овчинников (первый заместитель Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос»), Александр Блошенко (исполнительный директор по перспективным программам и науке), Владимир Матвейчук (директор Департамента кадровой и социальной политики), Константин Шадрин (директор Департамента цифрового развития) и другие. Гостями конференции стали Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Бочкарев Олег Иванович и Советник Заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Валерий Владимирович Архипов, а также представители профильных ВУЗов

В пленарной части конференции спикеры рассказывали о научных и технологических трендах нашей отрасли и о том, что необходимо предусмотреть при разработке стратегии управления персоналом для достижения стоящих перед Госкорпорацией целей.

Вот на чем сфокусировали внимание участников конференции выступающие:

«В мире происходит глобальная трансформация. В первую очередь в сфере IT, цифровизации… В создании платформенных решений, с которыми нам надо считаться. Мы должны выстроить свою HR-стратегию, организационную работу, персональные преобразования таким образом, чтобы к этим изменениям быть максимально готовыми», отметил — Максим Овчинников.

«У нас есть три стратегические цели. Это обеспечение независимости и безопасности России нашими силами и средствами. Вторая цель — это повышение качества жизни. Трансформация экономики. Третья цель — общецивилизационная. Новые знания и доступ к ресурсам космоса», говорит — Александр Блошенко.

После выступлений спикеров руководители служб персонала предприятий объединились в рабочие группы, проработали ключевые стратегические проекты и обсудили, какие ресурсы нужны для их реализации. По итогам этих групповых Департамент кадровой и социальной политики совместно с АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса» продолжат работу над формированием стратегии управления персоналом ракетно-космической отрасли.

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