Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВДЦ Орленок02.06.2021 20:45

Стартовала смена «Профильные техноотряды: Промышленная элита 2035»

В День защиты детей во Всероссийском детском центре «Орленок» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» стартовала шестая смена в 2021 году «Профильные техноотряды: Промышленная элита 2035». Более 300 детей из 34 регионов России в ближайшие три недели будут знакомиться с перспективными профессиями, востребованными на рынке труда.

С помощью опытных наставников ребята узнают много нового о таких компетенциях, как: «Инженерный дизайн CAD», «Аддитивное производство», «Интернет-маркетинг», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Рекрутинг» и других. В рамках открытия смены ребята провели телемост с участниками фестиваля «Большая перемена», проходившего в Парке Горького (г. Москва), и поделились своим позитивным опытом получения новых знаний и навыков.

В завершение смены школьники сдадут демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. По итогам экзамена победители в компетенциях будут внесены на платформу «Талант и успех» и получат возможность приоритетного зачисления на образовательные программы в образовательном центре «Сириус».

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