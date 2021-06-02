Телефонный разговор с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования Банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия как один из крупнейших акционеров Всемирного банка заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности по содействию международному развитию и готова этому всячески способствовать. Российская сторона, в частности, могла бы подключиться к реализации программ Банка, направленных на оказание поддержки в вакцинации населения развивающихся стран.

Рассмотрена тематика сотрудничества по ряду других международных вопросов, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.

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