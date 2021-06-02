Усилены меры государственной охраны объектов культурного наследия на воде

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующий документ разработан Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

Сенаторы одобрили федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия на водных объектах.

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Документ был внесен Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. На заседании СФ документ представила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Наталия Косихина. КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области

Изменения, направленные на совершенствование правового регулирования отношений по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия народов РФ, а также водных объектов, расположенных в границах зон объектов культурного наследия, вносятся в федеральные законы «О безопасности гидротехнических сооружений», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ и Водный кодекс РФ.

В числе новелл, предусмотренных законом: установление соответствующих полномочий органов государственной власти субъекта РФ, территория которого примыкает к внутренним морским водам РФ и территориальному морю РФ, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в акваториях внутренних морских вод РФ и территориального моря РФ, а также установление в Водном кодексе РФ порядка использования водных объектов для целей проведения археологических полевых работ.

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