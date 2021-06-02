Уточнен порядок общественных обсуждений или публичных слушаний по градостроительным проектам

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А. Шевченко.

На 506-м заседании Совет Федерации одобрены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка проведения общественных обсуждений и публичных слушаний.

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Федеральным законом в Воздушный кодекс РФ и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» вносятся изменения, устанавливающие обязательное выделение на приаэродромных территориях с первой по седьмую подзон, имеющих ограниченный режим использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

Порядок разрешения разногласий, возникающих между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории, устанавливается Правительством Российской Федерации.

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