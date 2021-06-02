Уточняется порядок размещения знака информационной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации внес изменения в закон РФ «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Совет Федерации одобрил изменения в статью 57 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статьи 12 и 13 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части уточнения порядка размещения знака информационной продукции.

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Как сообщила первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Федеральным законом в новой редакции пункта 6 части первой статьи 57 Закона РФ «О средствах массовой информации» предусматривается освобождение редакции, главного редактора или журналиста от ответственности за распространение сведений, если такие сведения являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, к которому Федеральным законом отнесено также сетевое издание, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации.

В статью 12 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вносятся изменения, в соответствии с которыми знак информационной продукции будет размещаться на анонсах зрелищных мероприятий, а производитель, распространитель продукции средства массовой информации будет вправе заключить с предоставившим ему для опубликования анонс зрелищных мероприятий лицом гражданско-правовой договор, по которому на указанное лицо возлагается обязанность обозначить такой анонс знаком информационной продукции.

Предусматриваются дополнительные требования к декодирующим техническим устройствам, которые будут обеспечивать доступ к информационной продукции, распространяемой на платной основе с 4 часов до 23 часов по местному времени, только для лиц, достигших возраста восемнадцати лет, а также доступ к информационной продукции, распространяемой на платной основе с 7 часов до 21 часа по местному времени, только для лиц, достигших возраста шестнадцати лет, путем введения кодов или совершения иных действий, подтверждающих возраст этих лиц.

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