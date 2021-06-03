Алексей Миллер и Министр углеводородов и энергетики Боливии Франклин Молина Ортис обсудили текущие и перспективные проекты

Source: Gazprom in Russian

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра углеводородов и энергетики Боливии Франклина Молины Ортиса.Стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией текущих и перспективных проектов на территории Боливии и разработкой Генеральной схемы развития газовой отрасли страны.

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В 2018 году «Газпром» и Боливийская государственная нефтегазовая компания Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве.

«Газпром» в партнерстве с TotalEnergies (50%, оператор проекта), Tecpetrol S.A. (20%) и YPFB (10%) участвует в проектах по освоению перспективных нефтегазоносных участков «Ипати» и «Акио», на территории которых открыто месторождение «Инкауаси». Добываемое сырье поставляется на внутренний рынок Боливии, а также экспортируется в Аргентину и Бразилию.

Интересы «Газпрома» в Боливии представляет Gazprom EP International B.V. — специализированное предприятие по реализации зарубежных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов.

MIL OSI