Анатолий Яновский: «Уголь будет востребован на мировом рынке в долгосрочной перспективе»

Source: Russia Ministry of Energy

Новокузнецк, 2 июня. – Анатолий Яновский принял участие в XXIX Международной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг».В приветственном слове замминистра подчеркнул, что несмотря на существующее мнение о закате угольной отрасли, на сегодняшний день в России она динамично развивается.«Минерально-сырьевой сектор экономики активно развивается, растёт спрос на новые технологии, производственные и управленческие решения. Российские угольные компании сегодня решают задачи по повышению эффективности их деятельности на основе использования передовых технологий и высокопроизводительной техники. Мы понимаем, что уголь будет востребован на мировом рынке в долгосрочной перспективе», – рассказал Анатолий Яновский.Замглавы Минэнерго также отметил, что Россия по праву считается одной из крупнейших горнодобывающих держав мира, занимает 3-е место среди экспортёров угля, а доля РФ в мировой торговле углём с 1997 года выросла в 4 раза – с 4% до 16%.«За последние годы российской угольной промышленностью пройден большой путь, но ещё многое предстоит сделать в направлении технологического развития и повышения эффективности работы предприятий отрасли», – сказал Анатолий Яновский.Кроме этого, в рамках выставки «Уголь России и Майнинг» замминистра провёл заседания рабочих групп, в частности, по цифровой трансформации в угольной промышленности, по вопросам промышленной безопасности и экологической безопасности.

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