А. Варфоломеев принял участие во встрече членов Палаты молодых законодателей при СФ с китайскими парламентариями

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялся обстоятельный разговор молодых парламентариев по широкому кругу вопросов, вызывающих обоюдный интерес, отметил сенатор.

В Совете Федерации в формате видеоконференции состоялась встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по социальной политике Александра Варфоломеева ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия и членов Палаты молодых законодателей при СФ с молодыми парламентариями Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китайской Народной Республики.

Смотрите также

«Состоявшийся обстоятельный разговор молодых парламентариев по широкому кругу вопросов, вызывающих обоюдный интерес, подчеркивает стремление российских и китайских коллег к общению, сотрудничеству, обмену опытом и полезной информацией», — сказал по итогам встречи Александр Варфоломеев, являющийся координатором Палаты молодых законодателей при СФ.

Состоявшийся обстоятельный разговор молодых парламентариев по широкому кругу вопросов, вызывающих обоюдный интерес, подчеркивает стремление российских и китайских коллег к общению, сотрудничеству, обмену опытом и полезной информацией

Сенатор отметил, что в ходе беседы обсуждалось развитие межпарламентских связей, приграничное и межрегиональное сотрудничество, борьба с коронавирусной инфекцией, реализация совместных российско-китайских бизнес-проектов.

Видеоконференция между молодыми парламентариями России и Китая

1 из 6

Александр Варфоломеев

2 из 6

Видеоконференция между молодыми парламентариями России и Китая

3 из 6

Видеоконференция между молодыми парламентариями России и Китая

4 из 6

Видеоконференция между молодыми парламентариями России и Китая

5 из 6

Видеоконференция между молодыми парламентариями России и Китая

6 из 6

Молодые парламентарии из Китая затронули актуальные вопросы развития законодательства в этой стране. Участники встречи подчеркнули важность обмена международным опытом в области молодежного сотрудничества.

С российской стороны во встрече приняли участие председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Сапронов, члены Палаты Чингис Бальжинимаев, Дмитрий Бубнов, Эрвин Мусаев, Роман Серебряков, Екатерина Суркова и др.

Всекитайское собрание народных представителей Китайской Народной Республики на встрече представляли депутаты ВСНП Оуян Чан Чанцюн, Чэнь Вэй, Чжоу Юньцзе, Ли Хунлян, Ли Ли, Цзоу Бинь.

MIL OSI