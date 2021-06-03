А. Епишин: Законодательство о территориях опережающего развития нуждается в дальнейшей корректировке

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел семинар-совещание на тему «Территории опережающего социально-экономического развития и региональные инвестиционные проекты: проблемы совершенствования законодательства о налогах и сборах».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области провел семинар-совещание на тему «Территории опережающего социально-экономического развития и региональные инвестиционные проекты: проблемы совершенствования законодательства о налогах и сборах».

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Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. В нем приняли участие член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко, КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, директор Департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Министерства финансов РФ Денис Борисов, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций и экспертного сообщества.

Андрей Епишин напомнил, что с 2015 года согласно Федеральному закону «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» создаются такие территории с особым правовым режимом, мерами государственной поддержки и порядком осуществления деятельности.

Целью появления данного правового регулирования бизнеса в России стало ускорение развития отдельных регионов путем формирования благоприятной среды для привлечения инвестиций и создание новых рабочих мест

«Целью появления данного правового регулирования бизнеса в России стало ускорение развития отдельных регионов путем формирования благоприятной среды для привлечения инвестиций и создание новых рабочих мест. ТОСЭР обладают рядом конкурентных преимуществ, в числе которых налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, представление особых услуг государства и сокращенные сроки их получения, исключительные права привлекать к деятельности персонал из других стран, особый порядок использования земель, финансирование государственных объектов инфраструктуры, льготный режим для подключения», — сказал сенатор.

По его словам, в настоящее время создано 40 тысяч рабочих мест, привлечены 963 резидента и инвестиции в объеме более 100 миллиардов рублей, в том числе 82,8 миллиарда рублей капитальных вложений, объем полученной резидентами выручки составил 244,8 миллиарда рублей.

«Однако остаются недостаточно проработанными ряд вопросов. Это финансовое обеспечение создания и функционирования ТОСЭР, полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, определение критериев обязательной ежегодной оценки эффективности ТОСЭР, ответственность управляющих компаний за решение возложенных на них задач, представление уполномоченным федеральным органам управляющей компанией прогнозных показателей развития ТОСЭР в целях подготовки бюджетов соответствующих уровней», — подчеркнул Андрей Епишин.

По его словам, дополнительной проработки требуют также вопросы корректировки механизма компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов в связи с предоставлением налоговых льгот, бюджетной эффективности применения преференциальных режимов на территориях субъектов Российской Федерации.

Семинар-совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Андрей Епишин

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Семинар-совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Андрей Епишин

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Семинар-совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«В прошлом году Счетной палатой была проведена проверка по вопросам обоснованности, результативности и целевого использования бюджетных средств, направленных в 2015–2017 годах в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» на создание и функционирование в Дальневосточном федеральном округе ТОСЭР. По итогам проверки были сделаны выводы, что за время своего функционирования анализируемые режимы пока так и не стали действенным инструментом поддержки экономики. В связи с чем федеральное законодательство нуждается в дальнейшей корректировке», — указал парламентарий.

«Мы готовы обобщить все поступившие предложения для работы над этими вопросами», — сказал он.

Гаджимагомед Гусейнов сообщил, что на территории Дальнего Востока есть 22 ТОСЭР, в них реализуются проекты около 500 резидентов. «Соотношение осуществленных частных и бюджетных инвестиций, так называемый мультипликатор, на май текущего года составляет 45 к 1. То есть на рубль вложенных бюджетных средств мы получаем 45 внебюджетных».

Он отметил, что в последние годы на Дальнем Востоке наметилась тенденция – молодые люди не уезжают из региона. «Мы увязываем это и с инвестиционной активностью».

Гаджимагомед Гусейнов также рассказал о ряде проблем в этой сфере. Так, в регионах различаются сроки начала действия льгот по налогу на имущество для ТОСЭР. «Мы предлагаем сделать сквозную норму на федеральном уровне. Другая проблема – невозможность применения резидентами заявительного порядка возмещения НДС. Также мы предлагаем систему преференций дополнить возможным применением льгот по отдельным проектам одного резидента, для этого применять льготы не к юридическому лицу, а к инвестиционному проекту».

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