Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал принятый в первом чтении законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс РФ.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области прокомментировал принятый Государственной Думой в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения».

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Сенатор подчеркнул, что законопроект разработан Правительством РФ во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, в соответствии с Постановлением Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства».

Документ направлен на совершенствование правового регулирования отношений в области воспроизводства лесов и лесоразведения

По словам Владимира Лебедева, документ направлен на совершенствование правового регулирования отношений в области воспроизводства лесов и лесоразведения. В частности, устанавливается новый вид использования лесов – создание лесных питомников и их эксплуатация. Государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения наделяются полномочием осуществлять «компенсационное» лесовосстановление или лесоразведение. Предусматривается составление проекта лесовосстановления и проекта лесоразведения в форме электронного документа. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти наделяется необходимыми полномочиями.

«С лицами, нарушившими проект лесовосстановления или проект лесоразведения, отношения по использованию лесов прекращаются. Законопроект до первого чтения рассматривался Комитетом и по нему были высказаны замечания и предложения», — пояснил парламентарий.

Как отметил Владимир Лебедев, предлагается уточнить проектируемые нормы законопроекта, предусмотрев положение, согласно которому создание лесных питомников (постоянных, временных) и их эксплуатация представляет собой экономическую деятельность, связанную с выращиванием саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород. Предлагается установить, что правила создания на землях лесного фонда лесных питомников и их эксплуатации устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Сенатор считает необходимым включить в законопроект норму, предусматривающую, что производство семян лесных древесных пород с улучшенными наследственными свойствами осуществляется государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Федерации уполномоченным в области охраны, защиты и воспроизводства лесов. В настоящее время профильным Комитетом СФ с участием экспертов готовятся поправки в законопроект.

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