В. Матвиенко встретилась с победительницами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу со школьницами — победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена».

Встреча состоялась в рамках мероприятий Российского общества «Знание» в рамках Петербургского международного экономического форума.

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В России созданы все условия для реализации женщинами своего лидерского потенциала, сказала глава СФ. «Они конкурентоспособны в различных сферах и не нуждаются в установлении каких‑либо преференций и квот по гендерному принципу. Многие женщины имеют прекрасное образование, профессиональны, эффективно работают».

Сегодня все больше женщин занимают ведущие позиции в органах государственной власти и в бизнесе, отметила Валентина Матвиенко. Она рассказала о принципах успешности, собственном управленческом опыте. «Успех измеряется прежде всего тем, что ты сделал для людей, каких реальных результатов добился».

Востребованность в современном мире милосердия, гуманизма и доброты предопределяет запрос на более активное участие женщин во всех сферах – и в экономике, и в политике

По мнению спикера СФ, востребованность в современном мире милосердия, гуманизма и доброты предопределяет запрос на более активное участие женщин во всех сферах – и в экономике, и в политике.

Главная задача государства — создать условия, когда у женщины есть право выбора, полагает Валентина Матвиенко. «Кто‑то выберет карьеру, кто‑то на первый план поставит семью, станет хранительницей домашнего очага». При этом добиться гармонии, стать по‑настоящему счастливой женщина может, только если научится совмещать и карьеру, и семью, реализовывать весь свой потенциал, уверена глава СФ.

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко со школьницами — победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко со школьницами — победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко со школьницами — победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко со школьницами — победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко со школьницами — победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко со школьницами — победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко со школьницами — победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко со школьницами — победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко со школьницами — победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко со школьницами — победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко со школьницами — победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Она напомнила, что в истории России было много выдающихся женщин – Екатерина Великая, основательница Академии наук Екатерина Дашкова, первая в мире женщина – профессор математики Софья Ковалевская, первая женщина–космонавт Валентина Терешкова и многие другие.

Валентина Матвиенко ответила на вопросы участниц о мотивации, лидерстве, роли образования и самообразования, выборе профессии. Глава СФ пожелала девушкам активно реализовывать все свои таланты и возможности.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится АНО «Россия — страна возможностей», проектом «ПроеКТОриЯ» и Российским движением школьников. Целью конкурса является помощь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады.

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