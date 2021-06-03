«Газпром» и Государственный Эрмитаж подписали Соглашение о намерениях

Source: Gazprom in Russian
Релиз
3 июня 2021, 16:50
Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный директор ФГБУК «Государственный Эрмитаж» Михаил Пиотровский подписали Соглашение о намерениях.
Документ определяет основные направления сотрудничества. Речь идет о реализации совместных социально-культурных проектов, в частности, в области выставочной, экспозиционной и просветительской деятельности.
«„Газпром“ реализует в Санкт-Петербурге масштабные социально-культурные, реставрационные проекты. Безусловно, сотрудничество с Государственным Эрмитажем, мировой музейной жемчужиной, — важное направление нашей меценатской деятельности», — сказал Алексей Миллер.
«У Эрмитажа и „Газпрома“ широкий спектр сотрудничества: от двойной выставки шедевров в Вене и Петербурге до реставрации турецкой палатки, от дружбы с „Зенитом“ до создания экспозиции об эпохе Петра и Елизаветы. И многое еще впереди», — сказал Михаил Пиотровский.
Справка
Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».
Управление информации ПАО «Газпром»
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