«Газпром» и SOCAR рассмотрели перспективы взаимодействия

Source: Gazprom in Russian

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнага Абдуллаева.Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в газовой сфере.

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

SOCAR — крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана. В сферу деятельности компании входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.

В целях повышения оперативности взаимодействия с азербайджанской стороной в газовой отрасли с декабря 2018 года работает Представительство ПАО «Газпром» в Азербайджане.

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