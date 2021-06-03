«Газпром» и TotalEnergies обсудили совместные проекты

Source: Gazprom in Russian

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента, Председателя Совета директоров Концерна TotalEnergies Патрика Пуянне.Стороны рассмотрели текущие вопросы сотрудничества в рамках совместных проектов по разведке и разработке месторождений углеводородов за рубежом.На встрече также обсуждалось взаимодействие в сфере торговли сжиженным природным газом.

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

TotalEnergies осуществляет весь цикл работ, связанных с нефтегазовым производством, начиная с добычи и заканчивая реализацией продукции переработки конечным потребителям.

«Газпром» в партнерстве с TotalEnergies (50%, оператор проекта), Tecpetrol S.A. (20%) и YPFB (10%) участвует в проектах по освоению перспективных нефтегазоносных участков «Ипати» и «Акио», на территории которых открыто месторождение «Инкауаси» (введено в промышленную эксплуатацию в 2016 году).

Интересы «Газпрома» в Боливии представляет Gazprom EP International B.V. — специализированное предприятие по реализации зарубежных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов.

MIL OSI