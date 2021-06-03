«Газпром» и Uniper обсудили развитие взаимодействия

Source: Gazprom in Russian
Релиз
3 июня 2021, 16:45
Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с Председателем Наблюдательного совета Uniper SE Маркусом Раурамо и Главным исполнительным директором Uniper SE Клаусом-Дитером Маубахом.
Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества в газовой сфере, включая возможные поставки российского гелия. Отдельное внимание было уделено теме использования природного газа для производства водорода.
Справка
Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».
Uniper SE — энергетическая компания, специализирующаяся на природном газе, производстве электроэнергии и глобальной энергетической торговле. «Газпром» и Uniper взаимодействуют в сфере поставок и транспортировки газа, а также реализуют программу научно-технического сотрудничества.
Управление информации ПАО «Газпром»
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