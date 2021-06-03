«Газпром» и VNG обсудили рост спроса на газ в Германии

Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 июня 2021, 17:15

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правления VNG AG Ульфа Хайтмюллера.

Стороны обсудили текущие направления и долгосрочные перспективы сотрудничества компаний в контексте растущего спроса на европейском газовом рынке. Отмечено, что поставки «Газпрома» в Германию — крупнейшему импортеру российского газа — увеличились в январе-мае 2021 года на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в мае поставки достигли исторически рекордного для этого месяца уровня.

Кроме того, была отмечена важная роль природного газа для перехода к низкоуглеродной экономике. В частности, речь шла о преимуществах использования природного газа для производства водорода.

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В сферу деятельности VNG AG входят импорт природного газа, его подземное хранение и снабжение потребителей восточных федеральных земель Германии, включая Берлин. В 2013 году «Газпром» и VNG подписали Соглашение о научно-техническом сотрудничестве, которое будет действовать до конца 2029 года.

«Газпром» и VNG на паритетных началах реализуют совместный проект — ПХГ «Катарина». Ко времени выхода ПХГ на проектную мощность в 2025 году в его составе будет 12 каверн, активный объем хранилища достигнет примерно 650 млн куб. м. Мощность на отбор — 26 млн куб. м в сутки.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI