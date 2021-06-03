«Газпром» и Wintershall DEA отметили важность природного газа для перехода к низкоуглеродной экономике в Европе

Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 июня 2021, 23:30

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правления Wintershall Dea GmbH Марио Мерена.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Особое внимание было уделено совместным проектам. Отмечен успешный запуск в 2021 году в эксплуатацию участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

На встрече были рассмотрены вопросы сокращения выбросов парниковых газов. Подчеркнута важная роль использования природного газа — источника чистой энергии — в качестве одного из ключевых инструментов для перехода к низкоуглеродной экономике в Европе. В числе целей «Газпрома» и Wintershall Dea — определение и реализация совместных пилотных проектов развития водородных технологий на основе использования природного газа, а также в области улавливания и подземного хранения CO2.

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Wintershall Dea GmbH — крупнейшая независимая компания Европы по добыче газа и нефти, образованная в результате слияния активов Wintershall Holding GmbH (дочернее предприятие BASF) и DEA Deutsche Erdoel AG (дочернее предприятие LetterOne). «Газпром» и Wintershall Dea реализуют совместные энергетические проекты в России и за рубежом. Ключевыми являются проекты по разработке Южно-Русского месторождения, участков 1А, 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского месторождения, а также проекты по добыче в Северном море.

Управление информации ПАО «Газпром»

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