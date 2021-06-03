Г. Карелова: Пандемия задала новые векторы модернизации сферы здравоохранения

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ приняла участие в пленарной сессии на тему «Достижение национальной цели 78+: ответ на вызовы пандемии» в рамках ПМЭФ.

Пандемия COVID-19 стала значительным вызовом для государства по достижению национальных целей развития, одной из которых является сохранение населения, здоровье и благополучие людей.

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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла пленарная сессия на тему «Достижение национальной цели 78+: ответ на вызовы пандемии». Участие в дискуссии приняла заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Прошедший год, отметила вице-спикер СФ, система здравоохранения работала с повышенной нагрузкой, чтобы обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи. «Избежать коллапса системы здравоохранения мы смогли во многом благодаря продуманным, своевременным решениям и согласованным действиям всех участников».

В 2020 г. на «Здравоохранение» выделено 1,35 трлн рублей. Дополнительная поддержка была оказана семьям с детьми, в общей сложности на 213 млрд руб.

Галина Карелова напомнила, что в соответствии с поручениями Президента России в сжатые сроки был осуществлен переход на новый формат работы. Из федерального бюджета были направлены средства, в том числе на создание резерва коечного фонда и перепрофилирование больниц для заразившихся коронавирусом, оснащение лабораторий для диагностики и работу мобильных бригад для лечения пациентов с ковидом; бесплатные лекарства для этих больных, стимулирующие выплаты для работников, участвующих в борьбе с пандемией и многое другое. В 2020 г. на «Здравоохранение» выделено 1,35 трлн рублей. Дополнительная поддержка была оказана семьям с детьми, в общей сложности на 213 млрд руб.

Вице-спикер СФ напомнила, что Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена цель – достижение к 2030 г. 78-летнего рубежа по продолжительности жизни. В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни составила 71,5 год, в то время как в 2019 г. она достигла 73 лет. «Государственная задача из числа приоритетных — вновь выйти на устойчивый рост численности населения», — подчеркнула парламентарий.

В условиях новых вызовов абсолютными приоритетами российского здравоохранения являются национальные проекты. Для достижения поставленных целей, отметила Галина Карелова, необходимо внести изменения в нацпроект «Здравоохранение» с учетом приобретенного опыта. «При переходе к плановому режиму работы необходимо уделить особое внимание повышению доступности и качества первичной медико-санитарной службы, модернизации инфекционной службы и развитию медицинской реабилитации». Правительством страны уже принимаются меры в этом направлении. 1 января 2021 г. стартовали региональные программы модернизации первичного звена. На их реализацию выделено свыше 90 млрд рублей.

В России пандемия задала новые векторы модернизации сферы здравоохранения, подчеркнула заместитель Председателя СФ. «Необходимо искать новые пути формирования культуры здорового образа жизни, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и развития методов профилактики. Важно проводить проактивную информационную кампанию среди граждан по пропаганде и борьбе с инфекционными заболеваниями».

Галина Карелова отметила особую роль женщин в продвижении современных здоровьесберегающих технологий и программ профилактики заболеваний.

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