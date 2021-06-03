Е. Зленко: Развитию рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях требуется особое правовое регулирование

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала принятый в первом чтении соответствующий законопроект.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа прокомментировала принятый в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части регулирования осуществления рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

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Сенатор отметила, что законопроект относит отдых, туризм, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность к приоритетным для ООПТ. Эти виды деятельности могут осуществляться на ООПТ в пределах, устанавливаемых законом.

С этой целью сформулированы основные принципы ее осуществления. Речь идет об экологическом ориентировании рекреационной деятельности, направленном на формирование экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе, вовлечение населения в волонтерскую деятельность по охране окружающей среды, а также изучение местных особенностей традиционной культуры.

Кроме этого в документе указывается на не превышение предельно допустимых значений рекреационной нагрузки при осуществлении указанной деятельности на особо охраняемых природных территориях, об обеспечении индивидуального подхода к осуществлению рекреационной деятельности с учетом особенностей правового ООПТ и так далее.

Парламентарий уточнила, что особенности организации рекреационной деятельности на ООПТ, перечень некапитальных строений, сооружений и объектов благоустройства, допускаемых к созданию, утверждаются Правительством РФ, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в отношении ООПТ, соответственно, федерального, регионального и местного значения.

Елена Зленко особо отметила, что организация указанной деятельности на территориях национальных парков будет проводиться с учетом предельно допустимых рекреационных нагрузок, рассчитываемых отдельно для каждого национального парка и утверждаемых федеральным органом исполнительной власти (Министерством природных ресурсов и экологии России).

«Законопроект позволит учитывать индивидуальные особенности национального парка при планировании рекреационной деятельности на его территории, а также обеспечит дальнейшее развитие рекреационных зон особо охраняемых природных территорий, сохраняя их природные комплексы и объекты», — считает Елена Зленко.

«Наш Комитет поддержал законопроект с замечанием, для устранения которого подготовлена поправка. Поскольку термин «местные жители природных территорий» не применяется в действующем законодательстве и с целью исключить его неоднозначное толкование предлагается применить термин «граждане, проживающие на особо охраняемых природных территориях», — сообщила парламентарий.

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