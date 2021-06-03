Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Стратонавтика03.06.2021 03:36

Испытательный запуск «Стратосферного спутника»

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» в рамках Всероссийской программы «Стратосферный спутник» состоялся первый испытательный запуск. Аппарат был собран учащимися «Кванториум-63» на территории технопарка «Жигулевская долина» Самарской области из нового конструктора формата CubeSat 1U, производимого лабораторией «Стратонавтика».

Полетная программа заключалась в испытании платформы, проверке работы радиоканала, дистанционном зондировании Земли и проведении биологического эксперимента в условиях стратосферы. Все системы отработали штатно. Теперь ребятам предстоит анализ полученных данных.

Команда «Стратонавтики» предоставила всё необходимое оборудование для сборки спутника CubeSat, а также информационную поддержку в виде тематических лекций. Участники в течение трех дней собирали собственный аппарат, оснащая его нужными датчиками, проводили защиту проекта.

Спутник вместе с мухами-дрозофилами достиг высоты почти 27 тысяч метров и благополучно приземлился, выполнив свою работу. Начало полетным испытаниям положено, и в скором времени еще 15 команд из других регионов страны запустят свои проекты в ближний космос.

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